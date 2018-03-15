Савченко вскрыла шокирующие подробности Майдана

Опасаясь возможного ареста, бывшая наводчица назвала имена виновных в смерти людей во время переворота 2014 года

Осужденная в России за причастность к смерти журналистов ВГТРК Надежда Савченко испугалась своего возможного ареста на родине и заговорила. Она сделала ряд громких заявлений, в которых обвинила нынешнего главу Верховной рады Андрея Парубия в смерти десятков людей во время насильственного переворота.

Бывшая летчица утверждает, что именно глава украинского парламента привез снайперов-убийц на площадь Незалежности в Киеве.

"Я видела как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина. Луценко (Юрий – прим. ред) стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления", – цитирует ее Страна.ua.

При этом Савченко утверждает, что Луценко лично призывал все митингующих идти в наступление.

Наводчица также подтвердила, что "оранжевая революция" в 2004 году и Евромайдан в 2013-2014 годах проходили при поддержке Запада. Она особо подчеркнула, что Россия никак не содействовала в этом, передает РИА "Новости".

"И "оранжевая революция", и революция достоинства у нас не происходили с подачи РФ, они происходили при поддержке западного цивилизованного мира", – сказала она.

На такие заявления отреагировали в парламенте Украины. Они исключили Надежду Савченко из комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает УНН.

Грузинские снайперы, которые участвовали в событиях на Майдане также рассказали, что получали приказ открыть огонь от нынешнего главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что депутатку вызывали на допрос в СБУ, и пригрозил в случае ее неявки подать представление в Верховную раду на снятие с нее депутатской неприкосновенности с последующим привлечением к уголовной ответственности и арестом.

Однако, по словам Савченко, она не получала никаких повесток и находится с рабочим визитом в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом глава делегации в ПАСЕ Владимир Арьев утверждал, что на заседании комитета ПАСЕ 12 марта Савченко не было.