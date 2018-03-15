Рада уволила главу Нацбанка

Гонтарева назвала главных должников страны и лишилась кресла

Верховная рада сегодня освободила Валерию Гонтареву от должности председателя Национального банка Украины. Об этом сообщает телеканал "112".

За это решение проголосовали 342 депутата при минимально необходимых 226.

Отчитываясь перед парламентом, пани Гонтарева заявила, что ее миссия на посту главы украинского центробанка выполнена.

"С самого начала я подчеркивала, что пришла в Нацбанк для проведения реформ. Поэтому, когда все реформы, которых немедленно требовала украинская экономика и банковский сектор, были сделаны, я посчитала свою миссию полностью выполненной и в апреле прошлого года я подала президенту официальное заявление об отставке по собственному желанию", – сказала Гонтарева.

По ее словам, она не работает в Нацбанке уже с 11 мая 2017 года. До назначения нового руководителя НБУ регулятором управляет первый заместитель председателя Яков Смолий.

Также Гонтарева сообщила, что Национальному банку за 3 года должны 45,2 млрд грн непогашенных кредитов, и обнародовала финструктуры, которые задолжали НБУ наиболее крупные суммы.

"По кредитам двух банков "Финансовая инициатива" и "VAB-банк", – 10,2 млрд грн, бесспорный лидер Олег Бахматюк. Банк "Надра", Дмитрий Фирташ должен Нацбанку по его кредитам 9,8 млрд грн. Николай Лагун должен по кредитам "Дельта-банка" 8 млрд грн. Константин Жеваго и его банк "Финансы и кредит" должен Нацбанку 6,3 млрд грн. Леонид Климов, который до сих пор является нардепом и даже входит в комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, – 3,4 млрд", – сдала должников с потрохами Гонтарева.

Далее она поведала о достижениях Нацбанка под ее руководством, в том числе объявила, что была очищена банковская система от неплатежеспособных банков, а на рынке остались "здоровые, прозрачные и готовые возобновить кредитование".

Гонтарева отметила, что сейчас работают 82 банка, в то время как по состоянию на 2014 г. их было 180.



"В украинских банках есть финансовые ресурсы, для начала полномасштабного кредитования экономики. Это почти 100 млрд грн и $4 млрд свободной ликвидности", – добавила она.

Позже Рада назначила-таки Смолия на должность главы НБУ. За проголосовали 247 депутатов.

Гонтарева возглавила украинский Нацбанк в июне 2014 года. До этого в течение 7 лет была председателем совета директоров группы компаний "Инвестиционный Капитал Украина". Президент Петр Порошенко внес в парламент кандидатуру Смолия на должность председателя НБУ в январе 2018-го, а 27 февраля послы стран "Большой семерки" – США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии – призвали Раду ускорить назначение главы Нацбанка.

Напомним, Валерию Гонтареву в Незалежной неоднократно обвиняли в коррупции. В последний раз об этом громко говорил депутат и один из богатейших людей страны Сергей Тарута. По его мнению, она нанесла экономике Украины косвенных убытков на 1 трлн грн, а прямых – на $5 миллиардов.

"Есть очень много фактов коррупционных деяний Гонтаревой. По моим оценкам, из страны было выведено от $3,5 до $5 млрд – и они принадлежат не банкам, а украинским налогоплательщикам. И это речь идет только о прямых убытках. Потому что если говорить о фонде гарантирования вкладов и косвенных убытках, то страна потеряла около триллиона гривен", – цитировала "Народная правда" заявление Таруты в конце февраля этого года.

