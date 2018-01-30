Украину задушат кредитной удавкой

МВФ готовится одолжить Незалежной 2 миллиарда долларов

В течение этого года международные кредиторы выделят Киеву очередной транш финансовой помощи. Такого мнения придерживаются эксперты рейтингового агентства Fitch. Иначе страна обанкротится и все попытки привести ее в божеский вид при помощи реформ пойдут прахом.



Взаимодействие с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными партнерами остается ключевым условием доступа Украины к внешнему финансированию для обслуживания госдолга в 2020-2021 гг., отметили в агентстве. На кону стоит сумма $1,9 млрд, которую украинские чиновники выпрашивают у фонда путем угроз и уговоров.

В скором времени фактический глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий избавится от приставки "врио". Это снизит неуверенность кредиторов в стабильности и независимости регулятора, и МВФ будет куда легче расстаться с деньгами. Хорошим знаком также является недавнее очередное повышение учетной ставки НБУ. Это свидетельствует о том, что регулятор сосредоточен на сокращении индекса роста потребительских цен в рамках запланированного перехода к инфляционному таргетированию, заявили представители Fitch.

Среди основных требований для получения финпомощи, помимо назначения главы НБУ, фигурируют принятие закона об антикоррупционном суде и повышение цен на газ до рыночного уровня. Президент Украины Петр Порошенко ранее выразил надежду, что Украина сможет получить долгожданный транш в первом полугодии. По его словам, страна на 80% выполнила требования МВФ. Между тем в кабинете министров говорят, что оптимизм главы государства безоснователен: в фонде больше не настроены делать поблажки в выполнении обязательств.

В НБУ предупреждают, что раньше апреля деньги все равно в Киев не дойдут. "Наш официальный прогноз, который мы делали еще в октябре, - что Украина получит в 2018 г. два транша. В первом и в третьем квартале. Но сейчас говорить о первом квартале - уже не реалистично даже с технической точки зрения. Там очень серьезные процедуры", - заявил замглавы регулятора Дмитрий Сологуб в интервью украинскому изданию "Сегодня". По его словам, без активного сотрудничества с МВФ Незалежной будет крайне непросто "безболезненно пройти период 2018-2019 годов".

О том, что прекращение сотрудничества с МВФ грозит стране дефолтом, ранее говорил и министр социальной политики Украины Александр Рева. Однако политический аналитик Руслан Осташко в это не верит: это выгодно Украине, но невыгодно кредиторам.

"До состояния дефолта Украину не доведут, потому что от этого пострадают непосредственно страны-кредиторы - кроме МВФ, кредиты давали страны ЕС. Сейчас самая выгодная тактика для кредиторов - это помогать Украине ровно до той степени, чтобы она могла выплачивать проценты по кредитам. Вот в этом, скорее всего, сотрудничество с МВФ будет продолжаться. Украинские же политики эти деньги будут пытаться использовать для своих внутренних целей… Рано или поздно Украина будет объявлена банкротом, но до этого времени западные кредиторы попытаются вытащить из Украины все, что можно. Сейчас они открыто говорят, что их интересует лес-кругляк и земли. Пока у Украины есть этот актив, есть шанс, что она продержится. Но больше брать с Украины будет уже нечего", - отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

На данный момент долг Украины перед МВФ составляет $12,1 миллиарда. Данная сумма складывается из обязательств Нацбанка ($7,2 млрд) и Министерства финансов ($4,9 миллиарда). Всего же четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Киеву $17,5 миллиардов.