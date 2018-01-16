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Всемирный банк выдвинул Киеву ультиматум

Фото: "Утро", GLOBAL LOOK press
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Украина может остаться без финансовой подпитки из-за рубежа

Всемирный банк послал украинским властям "черную метку", пригрозив лишить Незалежную гарантий на сумму около $800 млн из-за ситуации с законом об Антикоррупционном суде (АКС). Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст письма, направленного директором ВБ в адрес Верховной рады и администрации президента Украины.

В нем содержится предупреждение о недопустимости принятия закона об АКС в редакции, предложенной главой государства Петром Порошенко.

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"Законопроект требует пересмотра норм, которые перечислены ниже, чтобы он соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии и удовлетворял требования Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $ 800 млн на поддержку ключевых реформ на Украине", - говорится в послании.

Организация требует, чтобы Рада привела "юрисдикцию АКС в соответствие к юрисдикции НАБУ и САП", что и является ключевой рекомендацией Венецианской комиссии.

Кроме того, во Всемирном банке ожидают изменения квалификационных требований к судьям АКС и предоставления общественному совету права ветировать кандидатуры недобропорядочных претендентов на работу судьями. При этом участников общественного совета должны делегировать не только международные организации, но и доноры, которые поддерживают антикоррупционные реформы на Украине.

Такие же замечания Киев в ультимативной форме уже получил от МВФ, который летом 2017-го заморозил выделение второго транша финпомощи украинцам размером $1,9 миллиарда. Международный валютный фонд официально уведомил власти Незалежной о том, что принятие президентского законопроекта об Антикоррупционном суде в его сегодняшней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.

В администрации Порошенко вчера заявили, что документ разработан в соответствии с Конституцией и рекомендациями Венецианской комиссии.

На прошлой неделе, 11 января, глава представительства Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли разъяснил, почему Брюссель отказался выделить стране €600 миллионов. В эфире "Украинского радио" он заявил, что предоставление финансовой помощи стало невозможным из-за невыполнения властями Незалежной четырех условий из 21, выдвинутого в ЕС.

Напомним, 22 декабря Порошенко предложил Раде принять закон о Высшем антикоррупционном суде. Соответствующий законопроект (№7440) обнародован на сайте парламента.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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