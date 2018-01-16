Украинцы завезли в Польшу румынскую заразу

По Европе забродила корь. Европейцы обвиняют друг друга в ее распространении

Вспышка кори зафиксирована на территории Польши, где о ней не слышали уже много лет. По информации местного издания Radio Olsztyn, инфекционное заболевание обнаружили у сотрудников мясокомбината в населенном пункте Морлины, расположенном недалеко от Оструды в Варминьско-Мазурском воеводстве на севере страны.

Радио сообщает, что инфицированными являются работники из Украины.

По словам доктора Петра Коцбаха, консультанта в области инфекционных болезней, диагностирована корь была у пяти человек. Однако до сих пор подтверждена вирусная инфекция данного заболевания только у двух украинцев, отметила специалист из воеводской станции Государственной санитарной инспекции в ОльштынеМалгожата Добжанская.

Сообщается, что образцы анализов отправлены в Национальный институт гигиены Польши, а их результаты станут известны лишь в конце недели.

В настоящий момент на предприятии вакцинируют более 700 сотрудников, которые могли контактировать с больными.

По данным Санэпидинспекции в Оструде, в регионе в течение десяти лет не было случаев заболевания кори.

Ранее сегодня на брифинге и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что нынешняя вспышка кори пришла на Украину из Румынии, т.к. там существует такая же проблема с вакцинацией, как и в Незалежной, передает "112".

Она сообщила, что в 2017 году зафиксировано 4782 случая заболевания корью, 75% из этого числа составляют дети. Такая большая цифра связана с тем, что 86% заболевших не были вовремя привиты. Супрун добавила, что в ушедшем году 6 человек погибли от осложнений кори, из них четверо - дети.

Накануне Федеральное агентство по туризму РФ уведомило, что Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в местах пропуска через государственную границу, поскольку количество зафиксированных случаев корив странах Европы в три раза превысило показатели 2016 года. Кроме того, в ведомстве предупредили о вспышке в Незалежной вирусного гепатита А.

