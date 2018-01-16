Российский газовый гигант продолжит тяжбу с "Нафтогазом"

Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что компания не станет отзывать заявление в Апелляционный суд шведского округа Свеа об оспаривании и частичной отмене промежуточного решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о контракте на поставку газа.

СМИ ранее сообщили, что "Газпром" после вынесения окончательного вердикта не станет обжаловать решение суда. Такую трактовку Медведев назвал неправильной. "Вчера было сказано, что нового оспаривания не будет. Но мы не отзываем нашу апелляцию по промежуточному решению", - приводит "Интерфакс" слова зампреда российской компании.

Медведев подчеркнул, что апелляция не будет касаться подтвержденной судом суммы долга Украины за газ. Он также напомнил, что ежедневно "Нафтогазу" начисляются $600 тыс. штрафов и пени и посетовал, что эти деньги до сих пор не оплачены.

В декабре прошлого года Арбитражный институт Торговой Палаты Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Газпрома" к "Нафтогазу Украины" о долге за поставленный газ. "Нафтогаз" должен выплатить "Газпрому" $2,018 млрд за поставленный в 2013-2014 гг. газ. Украина также обязана закупить до конца срока действия контракта не менее 4 млрд кубометров голубого топлива по правилу "бери или плати".