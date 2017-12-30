Польские власти решили отгородиться от Украины и Белоруссии забором вдоль границы

Строительство забора непосредственного около государственной границы предусмотрено законом о борьбе с африканской чумой свиней (АЧС), который подписал президент Польши Анджей Дуда.

Длина забора составит более тысячи километров, на строительство уйдет три года и 130 млн злотых (примерно 37 млн долларов), пишет "Укринформ". Задача ограждения - пресечь переход диких свиней в Польшу с территории соседних государств.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель заявил, что африканская чума была занесена в страну дикими кабанами из Белоруссии. По прогнозам, число очагов АЧС в Польше заметно уменьшится, однако это не отменяет необходимости строительства забора.

Африканская чума свиней – крайне опасное вирусное заболевание свиней со 100% летальным исходом. Экономический ущерб, наносимый АЧС, измеряется десятками миллионов долларов. Эффективных средств профилактики заболевания к настоящему времени не существует. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного поголовья животных бескровным методом и ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 20 км от него.

Для человека АЧС опасности не представляет.