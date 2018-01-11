Европа водит за нос Украину

ЕС обещает финансовую помощь Киеву, но денег не дает

Европейский союз рассматривает возможность предоставления Украине "новой макрофинансовой помощи". Об этом сообщил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли. Он подтвердил, что Брюссель не выполнил прежние финансовые договоренности и не перечислил Киеву €600 миллионов. Однако произошло это исключительно по вине последнего: дескать, украинская сторона не соблюла 4 условия из 21, выдвинутого Европой.

Поэтому про те деньги можно забыть. Но есть возможность договориться о новых, оптимистично заявил Мингарелли. Он не уточнил, что именно Украина не сделала, чтобы получить €600 млн, и что ей придется делать сейчас. Но указал, что о деньгах Европу просил лично президент Незалежной Петр Порошенко.

"В ноябре во время саммита Восточного партнерства президент Порошенко лично обратился к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с вопросом, возможно ли предоставление Евросоюзом новой макрофинансовой помощи Украине", - приводит слова Мингарелли "Украинское радио". По его утверждению, после этого Юнкер распорядился, чтобы соответствующие европейские службы провели оценку, какой объем финансовой помощи требуется Украине, чтобы затем решить, может ли ЕС эту помощь Киеву предоставить.

Сколько времени потребуется на принятие данного решения и на какую сумму Незалежная сможет рассчитывать, чиновник не уточнил. Однако намекнул, что без создания антикоррупционного суда дело не выгорит.

Заявку на получение нового транша от ЕС Украина подала в середине декабря 2017 года.

Ранее Евросоюз отказал Киеву в перечислении последнего транша кредита, напоминает URA.RU. Однако Брюссель тогда заверил, что Киев остается одним из его ключевых партнеров.

А до этого в Международном валютном фонде предрекли, что Украина еще лет 10-15 не сможет обойтись без регулярной помощи международных кредитных организаций.

При этом в следующем году Киев ждет от МВФ не менее $3 млрд помощи в виде траншей, напоминает "Газета.ру". И Минфин Украины надеется на увеличение объема финансовой поддержки со стороны основного кредитора страны.