Собака съест доходы украинцев

Наступающий год на Украине будет сложнее уходящего

Затянуть пояса рекомендуют украинцам эксперты, проанализировавшие экономические перспективы Незалежной. Те плюсы, которые анонсируют власти, на деле обернутся пшиком.

С 1 января на Украине вырастет размер минимальной заработной платы. Сейчас он составляет 3 тыс. 200 грн, а будет 3 тыс. 723, то есть в пересчете на доллары произойдет увеличение с 115,2 до 135 долларов. Поднимут также планку прожиточного минимума, от которого зависит расчет ряда социальных пособий.

Однако благосостояние населения от этого не улучшится, считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, поскольку расходы на самое необходимое будут заметно больше, чем сейчас.

"У нас 2017-й получился более удачный, чем 2016-й. А 2018-й будет более тяжелым. Потому что у нас, скорее всего, будет очень болезненно стоять вопрос цен", - указал Охрименко, пояснив, что топливо дорожает, а из-за этого повышается стоимость продуктов, пишет РИА "Новости".

Кроме этого, в стране запланировано повышение тарифов на коммунальные услуги, станут дороже акцизы на алкоголь и сигареты.

Еще труднее будет пенсионерам и людям предпенсионного возраста. Тем, кто уже вышел на заслуженных отдых, государство в будущем году не предполагает индексировать выплаты. А тем, кто только собирается заканчивать работать, придется внимательно пересчитать трудовые годы. С января меняются требования к стажу для получения пенсии: прежнего 15-летнего минимума больше недостаточно, теперь нужно не меньше 25 лет, а к 2028-му выйти на пенсию человек сможет, лишь "оттрубив" не менее 35 лет.

Те, кому не будет хватать года-двух до пенсии, смогут стаж "докупить" - по цене 1 тыс. 408 грн за месяц, то есть год стажа обойдется украинцу более чем в 600 долларов.

Наступающий год Собаки лишит украинцев радости даже от столь приятного события, как постепенное понижение до нуля пошлины на ввоз автомобилей из Европы. Потому что пошлины-то не будет, однако акциз, который придется платить при растаможке машины, 20% НДС, а также обязательный пенсионный сбор сделают покупку едва ли не дороже.

Как отметил эксперт инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман, ближайший год на Украине будет спокойным, но гражданам лучше затянуть пояса потуже.