Саакашвили нашел способ вернуть гражданство Украины
Бывший президент Грузии, лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что сможет вернуть себе гражданство лишь после того, как свергнет действующего президента Петра Порошенко.
Выступая на пресс-ланче, Саакашвили подчеркнул, что сможет через суд вернуть гражданство, так как решение Порошенко было незаконным, сообщил телеканал News One.
"Я уверен, что как только мы сменим власть на Украине, мы сможем через суд вернуть мне гражданство", - заявил политик.
Опальный политик добавил, что импичмента украинского президента требует почти половина населения Украины - 46%. По мнению Саакашвили, это свидетельствует о полном провале власти Незалежной.
"Я бы на месте Порошенко повесился. Это катастрофа для любой власти", - с апломбом заявил Саакашвили.
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