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Саакашвили нашел способ вернуть гражданство Украины

Михаил Саакашвили. Фото: AP/TASS
Опальный украинский политик считает, что при Порошенко ему ничего не светит

Бывший президент Грузии, лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что сможет вернуть себе гражданство лишь после того, как свергнет действующего президента Петра Порошенко.

Выступая на пресс-ланче, Саакашвили подчеркнул, что сможет через суд вернуть гражданство, так как решение Порошенко было незаконным, сообщил телеканал News One.

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"Я уверен, что как только мы сменим власть на Украине, мы сможем через суд вернуть мне гражданство", - заявил политик.

Опальный политик добавил, что импичмента украинского президента требует почти половина населения Украины - 46%. По мнению Саакашвили, это свидетельствует о полном провале власти Незалежной.

"Я бы на месте Порошенко повесился. Это катастрофа для любой власти", - с апломбом заявил Саакашвили.

Валентина МАЙОРОВА
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