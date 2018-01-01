Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россияне начали въезжать на Украину по жестким правилам

Коллаж "Yтро.ru"
Обязательную при пересечении украинской границы процедуру сбора биометрических данных 1 января уже прошли около 500 граждан РФ

"С начала сегодняшних суток в системе фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства пограничники оформили более 2,7 тысяч человек, около 500 из них - граждане России", - сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По теме

Согласно новым правилам, граждане стран "группы риска", в том числе РФ, могут въезжать на Украину только по биометрическому паспорту, при этом на границе у них снимают отпечатки всех десяти пальцев.

Решение об усилении пограничного контроля было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины 10 июля, а 1 сентября президент Петр Порошенко ввел его в действие, напоминает ТАСС.

В скором времени россиянам перед визитом на Украину придется предварительно заполнять электронную анкету, в которой нужно будет сообщить основные личные данные, место работы, цель и маршрут поездки. Кроме  того, на Украине они должны будут в обязательном порядке регистрироваться по месту пребывания.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Пенсионерам не придется стареть

Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен

Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей