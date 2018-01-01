Россияне начали въезжать на Украину по жестким правилам

Обязательную при пересечении украинской границы процедуру сбора биометрических данных 1 января уже прошли около 500 граждан РФ

"С начала сегодняшних суток в системе фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства пограничники оформили более 2,7 тысяч человек, около 500 из них - граждане России", - сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Согласно новым правилам, граждане стран "группы риска", в том числе РФ, могут въезжать на Украину только по биометрическому паспорту, при этом на границе у них снимают отпечатки всех десяти пальцев.

Решение об усилении пограничного контроля было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины 10 июля, а 1 сентября президент Петр Порошенко ввел его в действие, напоминает ТАСС.

В скором времени россиянам перед визитом на Украину придется предварительно заполнять электронную анкету, в которой нужно будет сообщить основные личные данные, место работы, цель и маршрут поездки. Кроме того, на Украине они должны будут в обязательном порядке регистрироваться по месту пребывания.