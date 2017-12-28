Высокопоставленный чиновник высказал неожиданную точку зрения на происходящие в стране процессы

Украине грозит раскол из-за проходящих в стране реформ, заявил советник президента Украины Петра Порошенко Владимир Горбулин. Свою точку зрения он изложил в статье, появившейся в "Зеркале недели".

По мнению высокопоставленного чиновника, попытки структурных изменений зачастую не приносят практических результатов. Многие решения принимаются лишь для того, чтобы можно было дать отчет "донорским структурам", подчеркивает Горбулин.

Сам процесс "реформирования" становится важнее, чем результат, и никаких позитивных изменений не происходит, констатирует советник президента.

"Рискну сделать провокационный вывод, но консолидация общества на теме реформ не удалась - тема реформ... постепенно грозит разорвать саму страну", - приводит слова Горбулина РИА "Новости".

Проведение реформ вдвинуто Западом в качестве условия выделения помощи Незалежной. В декабре этого года Евросоюз заявил, что если Киев хочет сохранить безвизовый режим, необходимо провести антикоррупционную кампанию. При этом лишь четверть украинцев поддерживают проводимые властью Порошенко реформы, показал опрос Центра экономических и политических исследований имени Разумкова.