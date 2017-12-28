Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина купит у России только честный газ

Фото: GLOBAL LOOK press/Jan Koller
продолжениеКиевские депутаты отбили "атаку сепаратистов"
В Незалежной озвучили "жесткие" условия возвращения к поставкам российского энергоносителя

Газовые поставки из России можно возобновить только в том случае, если цены на них будут приемлемы для Киева. Об этом заявил украинский глава Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область.

"Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный - пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей", - цитирует Порошенко РИА "Новости".

По теме

По его словам, на самом деле куда больше в этой сделке заинтересована Россия, которая якобы стучится в дверь к соседям с предложением купить газ, а у Украины в это время "все хорошо". 

В своей речи Порошенко подчеркнул, что Украина на сегодняшний день обрела энергетическую независимость после 20 лет сидения на нефтяной "иголке", передает "Интерфакс". Освободиться от нефтяных оков России украинцам удалось, по словам Порошенко, в международных судах. 

Стоит отметить, что Арбитражный суд в Стокгольме подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" в размере $2 млрд за поставки в 2013-2014 годах.

Украина отказалась от российского газа в ноябре 2015 г. в пользу газа из Европы, поставляемого по реверсу.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пенсионерам не придется стареть

Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен

Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей