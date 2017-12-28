Украина купит у России только честный газ
Газовые поставки из России можно возобновить только в том случае, если цены на них будут приемлемы для Киева. Об этом заявил украинский глава Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область.
"Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный - пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей", - цитирует Порошенко РИА "Новости".
По его словам, на самом деле куда больше в этой сделке заинтересована Россия, которая якобы стучится в дверь к соседям с предложением купить газ, а у Украины в это время "все хорошо".
В своей речи Порошенко подчеркнул, что Украина на сегодняшний день обрела энергетическую независимость после 20 лет сидения на нефтяной "иголке", передает "Интерфакс". Освободиться от нефтяных оков России украинцам удалось, по словам Порошенко, в международных судах.
Стоит отметить, что Арбитражный суд в Стокгольме подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" в размере $2 млрд за поставки в 2013-2014 годах.
Украина отказалась от российского газа в ноябре 2015 г. в пользу газа из Европы, поставляемого по реверсу.
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