Под Киевом остановили "диверсию сепаратистов"
Депутаты города Ирпень Киевской области с честью вышли из тяжелого положения на сессии горсовета. Прямо во время встречи народных избранников неожиданно заиграл гимн России.
По словам председателя Ирпенского горсовета Владимира Карплюка, инцидент стал явно чьей-то сознательной попыткой посеять смуту. Очевидно, что речь идет о намеренной провокации.
"Оппонентами городской власти было подменено флешку с Гимном с целью спровоцировать конфликт в горсовете… за этой провокацией могут стоять сепаратисты", - написал Карплюк в Facebook.
Однако участники сессии умело отбили "атаку" противника, продемонстрировав недюжинные навыки патриотической самообороны.
"По инициативе фракции "Новые Лица", депутатское большинство после этого спела Гимн Украины без музыкального сопровождения, чем подтвердила свой патриотизм", - отметил Карплюк.
Добивать провокаторов, очевидно, теперь будет Служба национальной безопасности. Областные депутаты уже направили соответствующий запрос в СБУ, а Карплюк пообещал продолжить борьбу за правое дело.
"Мы и в дальнейшем будем поддерживать патриотов Ирпеня и Приирпенья. Так же, мы и в дальнейшем будем бороться с сепаратистами. Слава Украине!" - закончил он свое повествование.
Стоит отметить, что ирпеньские депутаты продемонстрировали куда большую выдержку в сравнении с главой Львовской области Андреем Садовым, который закатил истерику на форуме безопасности из-за карты Украины с ЛНР и ДНР. Поведение губернатора сильно рассмешило иностранных гостей.
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