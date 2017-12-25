Украину превратили в вечного должника

Основная статья расходов госбюджета Незалежной уже сейчас приходится на обслуживание набранных кредитов

За 2017 г. госдолг Украины увеличился на $6 млрд и достиг уровня $77 миллиардов. Таким образом, долговой прирост составил 85% ВВП. А ведь еще в 2013 г. этот показатель составлял 40%, отмечает Eurasia Daily. Иначе говоря, "команда европейских профессионалов", которая взялась за экономику Незалежной три года назад, довела ее до точки невозврата. Уже сейчас обслуживание госдолга является наибольшей расходной статьей бюджета. Дальше будет только хуже.

В 2017 г. Киев получил щелчок по носу от ЕС и МВФ. Он ожидал от них $600 млн в рамках программы европейской макрофинансовой помощи и $1,7 млрд от МВФ. Но получил только $1 млрд весной, остальные транши заблокированы из-за неисполнения Украиной целого списка обязательств, возложенных на нее западными финансовыми властями.

Но платить-то по долгам нужно. В частности, только МВФ Киев в 2017 г. вернул $1,3 миллиарда. В целом же, по предварительным расчетам, в 2018 г. на обслуживание долгов страны уйдет треть доходной части бюджета - $10,8 миллиарда. И это без учета трехмиллиардного долга перед Россией, который Киев отказался выплачивать в 2015 г., но с которым не удастся тянуть слишком долго: заем был проведен через Ирландскую фондовую биржу, оформлен по британскому праву, МВФ признал его суверенным. Так что рано или поздно, а Лондонский арбитраж вынудит Киев отдавать долг Москве.

Оставшись без вливаний от МВФ, власти Незалежной придумали, где брать деньги. Помимо своего печатного станка, который работает нон-стоп и подгоняет инфляцию, они разместили бонды на открытом рынке еврооблигаций. Однако из-за низкого кредитного рейтинга страны на 15-летние бонды пришлось назначить необычайно высокий процент - 7,375%. Аналитики быстро подсчитали, что плата за обслуживание этих евробондов на момент погашения превысит тело долга. А между тем вырученных за эти бонды денег в казне Незалежной уже нет - они ушли на погашение различных гособязательств.

Подводя итог, отметим, что Украина с 2018 по 2022 г. должна отдать в рамках долговых выплат $64,2 млрд, в том числе $35,5 млрд по внутреннему и $28,7 млрд по внешнему долгу. И плюс $3 млрд с процентами - долг перед РФ.

Денег в казне нет и не предвидится. Хотя, по данным украинского журнала "Новое время", общее состояние топ-100 самых богатых украинцев за 2017 г. увеличилось на 33%. Понятно, что сами они спасать экономику страны не будут. Но нашел же саудовский принц механизм давления на своих подданных-толстосумов. Так что варианты есть.