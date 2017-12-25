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Украина задолжала "Газпрому" миллионы

Фото: gazprom.ru
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За 3 дня неоплаты украинская компания задолжала гигантскую просрочку

"Газпром" еще не получил от компании "Нафтогаз Украины" выплаты за уже поставленный газ, штраф за просрочку равен $1,8 млн, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" заместитель председателя правления российского газового гиганта Александр Медведев.

В пятницу, 22 декабря, Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" из-за контракта на поставку российского газа на Украину. "Нафтогаз" должен выплатить "Газпрому" $2 млрд за поставленный газ, снизить годовой объем закупок до 5 млрд куб. м по схеме "бери или плати" для 80% этого объема.

"Пока мы не получили ни денег, ни штрафа. Просрочка идет, за 3 дня уже $1,8 млн накопилось", - приводит ТАСС слова Медведева.

Он добавил, что с учетом предыдущего решения суда общая сумма долга, которую украинская компания должна выплатить "Газпрому", превысила $5 миллиардов.

Светлана БОГДАНОВА
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