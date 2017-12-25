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Байден раскрыл правду о бегстве Януковича

Виктор Янукович. Фото: GLOBAL LOOK press/Oleg
Мемуары американского политика пролили свет на украинскую тайну

Джо Байден, бывший вице-президент США, в своих мемуарах рассказал о событиях евромайдана на Украине. В книге под названием "Обещай мне, папа" ( Promise me, dad) он описал свою последнюю беседу с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

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Как утверждает Байден, Янукович сложил свои президентские полномочия и уехал из Украины после телефонного разговора с ним. "Я предупреждал его на протяжении нескольких месяцев, что ему надо вести себя сдержанно по отношению к украинским гражданам, но в ту ночь после трех месяцев демонстраций я сказал ему, что все кончено: ему надо отзывать своих людей и уходить", - цитирует РИА "Новости" Байдена.

Политик подчеркнул, что Янукович уехал уже на следующий день, а главой правительства временно стал "молодой патриот Арсений Яценюк".

Мемуары Байдена посвящены его сыну Бо, который умер в 2015 году от рака мозга. 

Светлана БОГДАНОВА
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