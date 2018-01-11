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Украина может национализировать русский язык

Фото: ИТАР-ТАСС/ Константин Сазончик
продолжениеУкраину вновь отмайданят
Киеву подкинули идею, как бороться с Россией ее же инструментами

Сделать русский язык оружием против Москвы призвал Киев украинский писатель и кинематографист Андрей Курков. По его мнению, сделать это несложно: нужно только объявить русский язык культурным явлением на Украине и далее самим защищать его от посягательств российской власти.

"Россия пытается использовать русскоязычие в своих интересах. Для ограничения возможности России защищать на Украине русский язык нужно признать украинское русскоязычие украинской "культурной собственностью" и взять украинский русский под свой филологический контроль", - заявил Курков "Деловой столице". Для этого он предлагает открыть под крышей Академии наук Институт русского языка, сотрудники которого зафиксируют различия современного русского языка и русского на Украине. После этого Москва не сможет проводить никакие акции в защиту русского языка, уверен он.

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Более того, по мнению Куркова, это снимет напряженность в обществе. Если русский будет признан определенной культурной сферой, то он не будет ассоциироваться в стране с враждебной нацией и политикой. Тогда у миллионов русскоязычных украинцев не останется претензий к киевской власти и не будет повода обращаться к восточному соседу. Да и Европа перестанет указывать Киеву на угнетение нацменьшинств.  

Тогда, считает Курков, не потребуется ни конституционное двуязычие, ни обособление этнических русских: все само собой уляжется. Сейчас же Киев повторяет путь Варшавы, давая бесконечные поводы для упреков в гуманитарно-демократической сфере. Вот только Польша - уже член ЕС, а Украина только к этому стремится, и борьба с памятниками, книгами, языком ей в этом явно не поможет.

Николай ВИКТОРОВ
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