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США готовят Незалежной новую революцию

Фото: GLOBAL LOOK press/Emeric Fohlen
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Американцы предсказывают Киеву скорый государственный переворот

Президент Петр Порошенко наступает на те же грабли, что и его предшественник Виктор Янукович, - узурпирует власть и позволяет воровать своим приближенным. Это закончится для страны очередным государственным переворотом. Такое мнение высказала старший научный сотрудник Центра Евразии при Атлантическом совете Диана Фрэнсис.

В статье для сайта Атлантического совета она обращает внимание на то, что на Украине сложились условия, напоминающие те, что привели к "уличным революциям" 2004 и 2014 годов.

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"Президент Петр Порошенко укрепляет свою власть, тормозя реформы, выполнение которых он пообещал западным донорам, а также преследует своих оппонентов. Как и в эпоху Януковича, в стране отсутствует верховенство закона, в стране нет парламентской подотчетности, нет эффективного преследования коррумпированных чиновников или даже Януковича, который украл миллиарды", - говорится в материале.

Однако если в стране разразится третий по счету Майдан, на этот раз события будут развиваться совсем по-другому. Во-первых, руководство страны больше не сможет призывать граждан сплотиться вокруг общей внешней угрозы, чтобы отвести их гнев от себя. Ведь угрозы российского вторжения не существует - это признают даже в США.

Во-вторых, по сравнению с временами Януковича Украина обзавелась многочисленной и боеспособной армией благодаря использованию призывной системы и финансовой поддержке Запада. Сейчас ряды Вооруженных сил Украины насчитывают 204 тысячи военнослужащих - это одна из самых крупных армий в Европе, немного уступающая по численности французской.

Эту армию администрация президента США решила вооружить противотанковыми орудиями Javelin и снайперскими винтовками M107A1. Оружие будет использовано для перехода от режима прекращения огня к активной фазе боевых действий на Донбассе. Но в том, что военные вооружены до зубов, для власти таится огромная опасность. В случае необходимости они могут повернуть штыки в другую сторону. "Мощь армии лежит в основе любой будущей уличной революции, если нынешний режим откажется полностью реформировать страну до (президентских) выборов 2019 г.", - отметила Фрэнсис.

По мнению эксперта, все революционные события будут проходить под контролем Запада. Он больше не повторит своих прошлых ошибок. В случае смены власти на Украине там не начнется хаос, подобный тому, что случился в 2014 году. "Украина усилила свои финансовые институты, Киев получил от Запада союзников и экспертов, а также "инфраструктуру управления", состоящую из сотен честных парламентариев, руководителей, финансистов, юристов, активистов, международных доноров, благотворителей и политических лидеров", - написала американка.

По некоторым сведениям, в Киеве уже сформировалась группа из 200 технократов, которые готовы в любой момент осуществить "немедленную мирную передачу власти". Чтобы в стране не вспыхнул очередной Майдан, Порошенко должен выполнить ряд условий: отозвать и пересмотреть свой законопроект об Антикоррупционном суде; прекратить атаки на Национальное антикоррупционное бюро страны; снять неприкосновенность с депутатов Верховной Рады и запретить политическую рекламу на всех телеканалах во время выборов в следующем году.

Андрей ФИЛАТОВ
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