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Саакашвили отмахнулся от "Михомайдана"

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Golovniov
продолжениеГаз "страны-агрессора" довел украинца до психушки
Экс-голова Одессы ищет спины, за которыми сможет спрятаться в случае провала протестных акций

Бывший президент Грузии, а ныне лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что необходимо провести консультации с другими оппозиционными партиями Незалежной, чтобы продолжить митинговать за перемены на Украине. Лицо без гражданства считает, что ответственность за очередной Майдан должны взять на себя и другие жители страны. Об этом грузино-украинский политик сказал в интервью на канале NewsOne.

"Сейчас люди спрашивают, когда следующие акции? Я думаю, что пока перед планированием акций нужно проконсультироваться с другими оппозиционерами - это очень важно, чтобы не говорили, что это "МихоМайдан", что это "сторонники Саакашвили". Как минимум мы должны дать шанс другим оппозиционным группам взять на себя ответственность", - подчеркнул Михаил Николозович.

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По его мнению, сейчас нужно искать новых людей, которые готовы идти против системы. Для этого Саакашвили планирует возобновить свой тур по регионам Украины. Он добавил, что "они (вероятно, власти) хотят меня оставить на месте (можно предположить, что в Киеве) и гонять по всяким допросам".

Также накануне стало известно, что бывший председатель Одесской ОГА отменил анонсированный на 21 января очередной воскресный марш по центру Киева. При этом "Рух нових сил" пока не собирается убирать палаточный городок под Верховной радой.

Ранее Саакашвили сообщил, что намерен найти на Украине "300 спартанцев, которые будут управлять страной".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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