Саакашвили пожелал острых ощущений

Мишико отказывается спать и расслабляться

Бывший губернатор Одесской области напомнил президенту Украины о некоторых событиях. И попросил Петра Алексеевича не забывать о нем.

Сначала Саакашвили рассказал о двухчасовом допросе, который устроили ему в Генпрокуратуре по делу о расстрелах протестующих на Майдане. Так следователи проверяли версию, по которой экс-президент Грузии приказал снайперам-соотечественникам убивать людей.

Эти обвинения придуманы в Москве, заявил Мишико. Правоохранительная система Украины работает вхолостую и отнимает у него драгоценное время, пожаловался Саакашвили. Сегодня ему предстоят еще два допроса, на которые получены повестки.

Во власти на Украине есть те, кому не выгодно расследование двух главных дел той эпохи - отравления Виктора Ющенко и расстрелов Майдана. Поэтому они и не расследованы до сих пор, подчеркнул бывший одесский губернатор.

Мишико благодарит Петра Алексеевича, который думает, чем бы его занять. "Что-то вы давно не поднимали по тревоге в три часа утра "Альфу" и не отправляли их меня будить. Так можно и переспать, и расслабиться. Так хочется острых ощущений!" - поделился Саакашвили.

В Службу безопасности Украины Мишико пришел сегодня в сопровождении адвокатов, напоминают "Dni.Ru". И объявил себя законопослушным гражданином, предупредив, что будет присутствовать на всех следственных действиях. А возбужденное дело - это попытка помешать его политической деятельности, пояснил экс-президент Грузии.

