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Саакашвили вынесли приговор по делу об убийстве

Михаил Саакашвили в апелляционном суде Киева. Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/TASS
Бывшего президента Грузии на родине заочно приговорили к трем годам тюрьмы

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Михаил Саакашвили признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением" и приговорен к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Такое решение вынес Тбилисский городской суд.

В качестве меры наказания суд определил экс-президенту четыре года лишения свободы, но по закону об амнистии срок был сокращен на одну четверть, то есть на один год.

Согласно материалам дела, Саакашвили, будучи президентом Грузии, помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, что явилось нарушением прав пострадавшей семьи и законных интересов государства.

Саакашвили назвал приговор "полностью незаконным и противоречащим всем международным, национальным нормам и здравому смыслу".

Михаил Саакашвили покинул Грузию в конце 2013 года после двух президентских сроков и вступления в должность нового главы государства - Георгия Маргвелашвили.

В 2014-м Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам: о растрате государственных средств на личные нужды (знаменитая история с ботоксом и голой актрисой), о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и об убийстве Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

Саакашвили неоднократно вызывали на допросы в Тбилиси, но он ни на один не явился, утверждая, что стал жертвой преследований политических оппонентов.

В настоящее время политик находится в Киеве, где организует акции протеста против президента Украины Петра Порошенко. Ранее он получил украинское гражданство и был назначен губернатором Одесской области, однако впоследствии остался без должности и без гражданства.

Тбилиси обратился в киевским властям с просьбой о выдаче Саакашвили, однако решения на этот счет администрация Порошенко до сих пор не приняла.

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