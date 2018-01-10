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В Одессе радикалы громят российские храмы

Фото: GLOBAL LOOK press
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Хулиганы напали на одесские церкви

На Украине продолжаются провокации против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Во вторник, 9 января, радикалы атаковали храмы, расположенные в центре Одессы, сообщается на сайте "Православная Одесса".

Группа агрессивных молодых людей обклеила наклейками двери и стены  церквей, при этом свои действия они снимали на видео. Сотрудники храма, священники и прихожане дали достойный отпор хулиганам и выгнали их.

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"Мы призываем правоохранительные органы Одесского региона не только дать соответствующую оценку совершенному надругательству над народными святынями, но и принять все необходимые меры по недопущению подобных инцидентов в будущем", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте.

Активисты радикальной украинской националистической организации "С14" 8 января заблокировали Киево-Печерскую лавру. Координаторы беспорядков заявили "Обозревателю", что они будут продолжать акции, направленные против УПЦ МП, и что эти выступления  "будут более масштабными и более продолжительными".

Светлана БОГДАНОВА
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