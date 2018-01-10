Киев почувствовал месть Москвы за биометрию

Украинские пограничники зафиксировали "провокации" коллег из России

В Госпогранслужбе Украины заявляют, что после введения 1 января 2018 г. биометрического контроля для россиян при въезде на территорию Незалежной сотрудники Пограничной службы ФСБ России якобы без объяснения причин перестали пропускать украинцев в РФ. Киевская сторона тут же обвинила Москву в "провокационных действиях".

Об этом сообщил первый зампредседателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.

Напомним, с начала нового года постмайданная власть ввела биоконтроль во время пересечения границы для россиян и подданных еще 70 стран.

"Как мы и ожидали, во время праздничных дней произошли провокационные действия против наших граждан со стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины", - привел накануне слова Серватюка телеканал ТСН.

Отмечается, что Киев в ожидании увеличения провокаций, в связи с чем украинские пограничники усилили пункты пропуска техникой и личным составом.

Ранее, 6 января, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян констатировал , что биоконтроль с Нового года прошли уже более 15 тысяч россиян. Ранее сообщалось, что специальное оборудование установлено в почти 160 пунктах пропуска, прежде всего - на границе с Россией.

Также 4 января уполномоченный парламента Украины по правам человека Валерия Лутковская порекомендовала участникам АТО не ехать в РФ. Этот ее совет связан с тем, что СБУ заявила о якобы открытой охоте российских спецслужб на украинских граждан на территории РФ, причем их задержание имеет системный характер.

Вероятно, пани Лутковская и сотрудники спецслужб Незалежной периодически впадают в беспамятство и забывают, что в России заведены десятки уголовных дел на атошников, принимающих участие в обстрелах мирных населенных пунктов Донбасса, в результате которых есть жертвы. В такое же беспамятство впадают и сами украинские военнослужащие и представители разношерстных нацбатальонов, которые зачем-то после "ратных трудов" едут в РФ.