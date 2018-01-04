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МИД Украины назвал поездки в Россию "билетом в один конец"

Пограничный пункт пропуска "Нехотеевка". Фото: Петр Сивков/ТАСС
Украинское внешнеполитическое ведомство беззастенчиво запугивает сограждан

"Поездка украинцев в Россию - нередко билет в один конец", - сообщает департамент консульской службы украинского МИД в официальном твиттере. И призывает граждан задуматься, стоит ли "причинять страдания родным".

В ведомстве Климкина ссылаются при этом на заявление Службы безопасности Украины (СБУ), которая накануне обвинила Москву в "антиукраинских провокациях". Хотя на самом деле СБУ регулярно выступает с подобными обвинениями на протяжении почти четырех лет.

По итогам 2016 года Россию посетили 1,7 миллиона украинских граждан, а в 2017-м – уже 2,6 миллиона, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство экономического развития и торговли Украины.

То есть, несмотря на всю напряженность двусторонних отношений, количество граждан Незалежной, пожелавших посетить Россию, уверенно растет. По оценкам того же МИД Украины, сейчас на территории РФ находятся около 3 миллионов украинцев.

Киев, со своей стороны, постоянно призывает к ужесточению правил пересечения границы с Россией. До введения виз дело пока не дошло, но с 1 января этого года россияне могут попасть на территорию Незалежной только по биометрическим паспортам, дополнительно сдав на границе отпечатки пальцев.

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