Порошенко на бис "навсегда попрощался" с Россией
По теме
- Президент Украины, бизнесмен Петр Алексеевич Порошенко
Петр Порошенко, подводя итоги 2017 года, в очередной раз заявил об окончательном прощании Украины с Россией.
"Одна из важнейших побед года, которую мы получили вместе, - введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное "прощай" российской и советской империям", - говорится на странице президента Украины твиттере.
В прошлом году Порошенко несколько раз прощался с Россией навсегда. В мае он заявил об "окончательном разводе с российской империей" в интервью украинскому телеканалу, через несколько дней выступил в Страсбурге с речью о том, что "Украина прощается в последний раз с советской и российской империями", а в июне, накануне введения безвиза, снова объявил "окончательное "прощай" российской империи".
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя последнее прощание Порошенко, сравнил администрацию украинского президента с цирком.
"У плохого клоуна самая популярная сцена - это прощание с публикой. Между цирковой ареной и администрацией президента Порошенко наблюдается именно такое сходство. Фразу "добро пожаловать" в широком контексте от западных партнеров Украина не услышала - осталось только прощаться с Россией, что и делает украинский президент, что называется, на бис", - сказал парламентарий в беседе с RT, предположив, что Порошенко "уже, наверное, ноги стер до колен, уходя прощаться с Россией".
Пенсионерам не придется стареть
Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен
Биткоин назвали дутой величиной
Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- У России в Сирии появится еще одна база
- Россия приберет к рукам Сирию
- Истребители США обстреляли российские штурмовики
Выбор читателей
- Какие знаки зодиака разбогатеют в январе 2018 года
- Пенсионеров ждет тяжелый выбор
- Какие знаки зодиака разбогатеют в 2018 году
- Сбившая "пьяного мальчика" шокировала признанием
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин рухнул в пропасть
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина