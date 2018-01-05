Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко на бис "навсегда попрощался" с Россией

Фото: Pool Frederic Sierakowski/Zuma/TASS
Президенту Украины так понравилось прощаться с "российской империей", что он делает это уже в четвертый раз

По теме

Петр Порошенко, подводя итоги 2017 года, в очередной раз заявил об окончательном прощании Украины с Россией.

"Одна из важнейших побед года, которую мы получили вместе, - введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное "прощай" российской и советской империям", - говорится на странице президента Украины  твиттере.

В прошлом году Порошенко несколько раз прощался с Россией навсегда. В мае он заявил об "окончательном разводе с российской империей" в интервью украинскому телеканалу, через несколько дней выступил в Страсбурге с речью о том, что "Украина прощается в последний раз с советской и российской империями", а в июне, накануне введения безвиза, снова объявил "окончательное "прощай" российской империи".

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя последнее прощание Порошенко, сравнил администрацию украинского президента с цирком.

"У плохого клоуна самая популярная сцена - это прощание с публикой. Между цирковой ареной и администрацией президента Порошенко наблюдается именно такое сходство. Фразу "добро пожаловать" в широком контексте от западных партнеров Украина не услышала - осталось только прощаться с Россией, что и делает украинский президент, что называется, на бис", - сказал парламентарий в беседе с RT, предположив, что Порошенко "уже, наверное, ноги стер до колен, уходя прощаться с Россией".


Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Пенсионерам не придется стареть

Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен

Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей