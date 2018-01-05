Порошенко на бис "навсегда попрощался" с Россией

Президенту Украины так понравилось прощаться с "российской империей", что он делает это уже в четвертый раз

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Петр Порошенко, подводя итоги 2017 года, в очередной раз заявил об окончательном прощании Украины с Россией.

"Одна из важнейших побед года, которую мы получили вместе, - введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное "прощай" российской и советской империям", - говорится на странице президента Украины твиттере.

В прошлом году Порошенко несколько раз прощался с Россией навсегда. В мае он заявил об "окончательном разводе с российской империей" в интервью украинскому телеканалу, через несколько дней выступил в Страсбурге с речью о том, что "Украина прощается в последний раз с советской и российской империями", а в июне, накануне введения безвиза, снова объявил "окончательное "прощай" российской империи".

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя последнее прощание Порошенко, сравнил администрацию украинского президента с цирком.

"У плохого клоуна самая популярная сцена - это прощание с публикой. Между цирковой ареной и администрацией президента Порошенко наблюдается именно такое сходство. Фразу "добро пожаловать" в широком контексте от западных партнеров Украина не услышала - осталось только прощаться с Россией, что и делает украинский президент, что называется, на бис", - сказал парламентарий в беседе с RT, предположив, что Порошенко "уже, наверное, ноги стер до колен, уходя прощаться с Россией".



