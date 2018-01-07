Киев обвинили в нежелании продать "Украину"
Между тем продажа недостроенной "Украины" могла бы погасить задолженность перед рабочими Николаевского государственного судостроительного комбината, пожаловался председатель профсоюза комбината Николай Головченко.
"В новый год мы, к сожалению, вошли с еще большими долгами. Задолженность перед уволенными работниками составляет 65 миллионов гривен. С ноября 2014 года долги перед теми работниками, кто остался, составляют более 50 миллионов гривен. Некоторым людям должны по 200 тысяч гривен. Это пенсионеры, они боятся, что, если уволятся, о них сразу же забудут", - рассказал он в эфире местного телеканала "Николаев".По словам Головченко, денег от продажи недостроенного ракетного крейсера хватило бы на погашение задолженности перед работниками.
Как сообщал ранее чиновник Николаевской обладминистрации, с "Украины" планируют снять вооружение и "продать то, что останется" – например, корпус и турбины.
Окончательное решение о судьбе "Украины" должно принять правительство. Недостроенный крейсер придется или продать, или продолжить выделять средства на его содержание. В "Укроборонпроме" добавили, что готовы рассмотреть и другие варианты.Строительство крейсера началось в 1984 году. В 1996 году проект был заморожен из-за отсутствия финансирования.
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