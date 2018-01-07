Киев возопил о советской оккупации

В Госдуме и Совете Федерации ответили на призыв киевского чиновника признать пребывание Украины в составе СССР оккупацией

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что киевским властям нужно работать над признанием пребывания Украины в составе Советского Союза "большевистской и коммунистической оккупацией", а также признать правопреемственность традиций Украинской Народной Республики (УНР).

"Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины", - напомнил председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает разделение национальных историй советских народов философией предателей и лжецов.

"У этой концепции два аспекта - политический и моральный. Моральный заключается в том, что у русского и украинского народов в составе СССР, равно как и у других советских народов, не было раздельной национальной истории. Поэтому любая попытка перевалить на другие народы бремя ответственности за прошлое своего, - это философия лжецов и предателей", - прокомментировал сенатор ТАСС инициативу Вятровича.

Политический же аспект заключается в том, что "наследственность украинской государственности" столетней давности ставит "жирную и бесповоротную точку" в дискуссиях о любых последующих территориальных приобретениях Украины в составе СССР.

Образованная после революции 1917 года Украинская ССР со столицей в Харькове получила территории, в Российской империи не входившие в состав Малороссии - Донецк, Луганск, Херсон, Николаев, Одессу, Днепропетровск и Кировоград. В 1939-1940 годах в ее состав вошли Восточная Галиция, Северная Буковина и Южная Бессарабия, в 1945 году - Закарпатье. В 1954 году по распоряжению Никиты Хрущева к Украинской ССР был присоединен Крым.