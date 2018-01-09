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Украина призвала не мешать Крым с Донбассом

Фото: Михаил Соколов/ТАСС
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Киев намерен закидать Совбез ООН резолюциями и добиться восстановления своей власти над территориями

Украина готова вносить в Совет безопасности ООН все новые и новые резолюции по Крыму, пока полуостров вновь не окажется под украинской юрисдикцией. Об этом заявил постоянный представитель Киева при ООН Владимир Ельченко.

"Возвращаясь к резолюции ГА ООН по Крыму: да, будут и третья, и четвертая, и пятая. Хотелось бы, чтобы их не было 50 или 100, надеюсь, вопрос о возвращении Крыма будет решен раньше", - отметил Ельченко в интервью "Европейской правде".

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Между тем с 1 января 2018 г. Украина не входит в состав Совета безопасности ООН, двухгодичный срок ее временного членства окончился. Однако Ельченко уверен, что это не помешает Незалежной и дальше продвигать свои интересы в ООН. Дипломат признал, что по крымскому вопросу Киев пока не в выигрыше. Но другого он и не ожидал. Во-первых, потому что все его начинания на корню рубила Москва, обладающая правом вето, а во-вторых, Киев выбрал долгий путь, то есть решил сначала указать мировому сообществу на нарушения прав человека в Крыму.

"Это само по себе не решит проблемы статуса Крыма и не вернет его", - отметил Ельченко. Но высказал надежду, что Международный суд ООН поддержит жалобу Киева на угнетение граждан в Крыму, и тогда все изменится. "Увидим, каким будет решение по нашему иску, и, основываясь на нем, сможем перейти к чему-то более серьезному, например, к вопросу о статусе Крыма", - поделился планами дипломат.

При этом Ельченко призвал не путать Крым с Донбассом: в отличие от полуострова, с юго-восточными регионами нужно разбираться срочно, причем разговор должен быть коротким. Никаких переговоров с лидерами ДНР и ЛНР. Никаких российских миротворцев в составе будущей миссии. В любом случае Украина ни за что не согласится с вводом миротворцев на условиях, которые не будут полностью ее удовлетворять, подчеркнул дипломат.

Напомним, что 19 декабря Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. Дипломатия Незалежной объявила об этом как о своей большой победе над РФ, в Крыму же сообщили, что документ основан на пропагандистских мифах.

Николай ВИКТОРОВ
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