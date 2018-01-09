Теплая погода позволила Украине сократить импорт реверсного "голубого топлива"

Закупки газа Украиной в первую неделю января 2018 г. снизились на 16,2% по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию ПАО "Укртрансгаз".

Расчеты показывают, что в конце 2017 г. Украина закупала в среднем по 30,8 млн куб. м газа в сутки, а в начале нового года обходилась 25,8 млн куб. метров. Более того, декабрьские закупки "голубого топлива" оказались значительно ниже ноябрьских - тогда среднесуточный импорт составлял 43,9 млн куб. метров.

Сэкономить однозначно помогла природа. Довольно теплая зима позволяет Незалежной жечь меньше газа. Между тем в целом за 2017 г. импорт природного газа Киевом увеличился на 26,8%, или на 2 млрд 971,7 млн куб. м по сравнению с 2016 г., и составил 14 млрд 50,1 млн куб. метров. Учитывая, что Украина с конца 2015 г. не закупает газ напрямую у "Газпрома", поставки топлива идут через западную границу страны. Тот же российский газ реверсом поступает из Словакии, Венгрии, Польши. Безусловно, выходит дороже, поэтому в конце прошлого года президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов рассмотреть предложения российской стороны.

Пока же Киев будет вынужден руководствоваться решением Стокгольмского арбитража, который обязал Украину купить у России не менее 5 млрд куб. м газа до конца 2018 г. через немецкий хаб NCG. Причем заплатить за него Незалежная должна будет в любом случае, даже если не выберет весь объем.