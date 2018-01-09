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Американцы нацелились на Севастополь

Фото: wikipedia.org
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На подступах к Крыму ошивается ракетный эсминец USS Carney

Американский военный корабль с крылатыми ракетами Tomahawk и зенитными ракетами Standard на борту пришвартовался в порту Одессы. Флотское командование США планирует провести в Черном море "операцию по обеспечению безопасности на море и укреплению военно-морского потенциала союзников и партнеров НАТО", сообщает местная пресса.

Штатовские суда появляются у украинских берегов регулярно. Они заходят в Черное море, проводят учения и маневры вместе с украинскими моряками, чтобы сделать Незалежную частью западной модели сдерживания России. Этому же поспособствует создание в Очакове, на расстоянии всего в 150 км от берегов Крыма, военно-морского оперативного центра, предназначенного для общевойсковых и морских учений, передает "Свободная пресса".

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Формально база в Очакове создается для украинских моряков, но специалисты не сомневаются, что пользоваться ею будут американские военные. В перспективе подобными военно-морскими пунктами покроется все побережье Украины. Для осуществления этого замысла в структуре ВМС Украины создан Центр доктрин и тактики НАТО. В результате Россия в обозримой перспективе получит на своих границах обширный плацдарм для развертывания сил западного военного блока.

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров уверен, что Carney зашел в Одессу для демонстрации силы в отношении РФ. "Америка подбадривает Украину и ее граждан в антироссийских устремлениях - дает понять, что Штаты горой стоят за Незалежную и что украинцы могут рассчитывать на американскую военную поддержку", - указал он.

Однако реальной угрозы корабль не представляет: в так называемый особый период (в случае начала войны с США) американский военный флот попросту не сможет заходить в Черное море. Во-первых, Турция не пропустит корабли через проливы по конвенции Монтрё.

"Во-вторых, акватория Черного моря простреливается нашими береговыми ракетными комплексами "Бастион", оснащенными сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами. Это значит, даже если американский корабль вроде Carney каким-то образом прорвется через проливы, он будет тут же потоплен", - пояснил специалист. Если же американцы сейчас предпримут какие-то враждебные действия против Севастополя или других стратегических объектов в Крыму, "его потопят буквально в течение трех-пяти минут", поскольку в ходе пребывания в Черном море корабль постоянно отслеживается средствами ВМФ России и находится под ударом.

Александров подтвердил, что Вашингтон "превращает Украину в мощный таран против России". Доказательством этому служит не только строительство военно-морского центра в Очакове, но и согласие на поставку летального оружия Киеву, а также подготовка Пентагоном на Украине военных кадров для возможной войны с Россией.

Чтобы противодействовать американским проискам, России "нужно проводить активную наступательную политику в Донбассе", убежден эксперт. "Нужно не ждать, пока Украина, с помощью США, превратится в ударный военный кулак, а расширять наши позиции: способствовать освобождению от диктата Киева всего Донбасса, плюс способствовать освобождению других территорий. Сидеть же сложа руки в нынешней ситуации, я считаю, для Москвы просто неприемлемо", - подчеркнул он.

Экс-командующий Черноморским флотом РФ, бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Игорь Касатонов отмечает, что украинцы могут пригласить к себе в гости военный корабль из любой страны.

"Но Carney неплохо вооружен и, возможно, имеет на борту элементы ядерного оружия. С учетом непрозрачности целей его присутствия, такой "визит доброй воли" можно расценивать и как угрозу. В то же время надо понимать: Черное море - это акватория, где господствует Черноморский флот РФ, и все преимущества находятся на нашей стороне. Поэтому реальных действий со стороны ракетного эсминца США, которые были бы направлены против России, никто не допустит", - заявил он.

Андрей ФИЛАТОВ
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