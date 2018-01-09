Порошенко пытается докричаться до крымчан

Глава Незалежной ускорил сроки запуска украинского вещания на Крым и Донбасс

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и приграничных районах Украины". Об этом во вторник, 9 января, сообщает пресс-служба главы государства.

Таким образом, украинский лидер решил бороться против эфирного вещания "страны-агрессора" у себя дома, т.е. в российском Крыму, и на неподконтрольных Киеву территориях ДНР и ЛНР.

Документ предусматривает "обеспечение непрерывности вещания телерадиоорганизаций и трансляции их программ для населения путем введения механизма ускоренной выдачи временных разрешений на телерадиовещание" в регионах, которые, по мнению украинской стороны, наиболее уязвимы "к внешнему негативному информационному воздействию", а также определение особых условий по переходу от аналогового к цифровому вещанию в отдельных административно-территориальных единицах.

Как отмечается в заявлении пресс-службы Порошенко, на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в российском Крыму "с соседних государств средствами эфирного телерадиовещания распространяются программы государства-агрессора". Надо полагать, что речь идет о Российской Федерации.

Согласно закону, территории мятежного шахтерского края и республика Крым получат статус "территорий с особым режимом вещания".

Порошенко в своем Twitter радостно подчеркнул, что если недавно запуск вещания на полуостров "занимал до 9-12 месяцев, то сейчас - скорость развертывания украинского вещания сократится втрое". На этот твит президенту Незалежной вполне резонно указали, что "на Закарпатье вещает только 1-2 станции украинские, а все остальные поляки, румыны, Венгрия, все кто угодно, только не Украина".

Однако лидер нации не унимается и с восхищением на своей странице в Facebook отмечает, что с начала киевской вооруженной операции в Донбассе организовано дополнительное вещание 25 украинских телеканалов и радиостанций, в том числе военной радиостанции "Армия FM", вещающей на 17 частотах. На что и там его спрашивают, когда же "будет украинское вещание в Бессарабии".

Осталось узнать у пана Петра Алексеевича, кто его будет слушать в Крыму.

По мнению заместителя главы региона, министра информации и внутренней политики республики Дмитрия Полонского, крымчанам неинтересна информационная повестка, которая "навязывается жителям Украины".

"На сегодняшний момент в современном информационном пространстве, если даже появится желание что-то посмотреть, необязательно ждать, пока спишут очередной миллиард бюджетных гривен для того, чтобы что-то там запустить. В интернете можно получить любую информацию. Мы полностью перешли в российское информационное пространство", - сказал РБК Полонский.