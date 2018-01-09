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Киев прилип к российскому рынку

Фото: GLOBAL LOOK press
Товарооборот со "страной-агрессором" за прошедший год лишь увеличился

Интересными данными об экономическом сотрудничестве между РФ и Незалежной поделился на своей странице в Facebook лидер партии "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук. По его мнению, попытки Киева заменить российский рынок зоной свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом потерпели фиаско.

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"По данным НБУ, в январе - ноябре 2017-го Украина нарастила товарооборот с Россией на 28,6%, а с ЕС - на 27,6%. К концу второго года действия ЗСТ с Евросоюзом рекордными темпами растет… торговля Украины с Россией", - отметил Медведчук.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу считает, что российский рынок и инвестиции, а также кооперация остаются важными для экономики Незалежной.

"Попытка заменить их ЗСТ с ЕС провалилась. Логика экономических процессов возобладала над абсурдностью политики евроинтеграторов", - резюмировал политик.

В начале текущего января украинское издание "Апостроф" со ссылкой на Нацбанк Украины сообщило, что в 2017-м торговля Незалежной с РФ выросла больше, чем с ЕС. Отмечалось, что импорт российских товаров на Украину за 11 месяцев прошлого года вырос на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го - до $6,3 млрд, экспорт товаров в Россию - на 11,9%, до $3,06 миллиарда.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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