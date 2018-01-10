Киев защитится от Москвы выдуманным оружием

Разрекламированное средство сдерживания оказалось пропагандистским фейком

Власти Незалежной в начале года презентовали в интернете новейший оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2". В ролике говорилось, что он призван стать "мощным средством неядерного сдерживания агрессивной России".



Однако позже выяснилось, что на вооружение украинской армии комплекс не поступит - он предназначен для заказчика с Ближнего Востока. Официально Киев не раскрывает, кому будут поставлены "Громы-2". Но ранее сообщалось, что в создании комплексов принимает участие Саудовская Аравия. На эти цели она выделила $40 млн, передает "Свободная пресса".

Разработка комплексов велась на КБ "Южное" и на Павлоградском химическом заводе. Первые стрельбы из "Громов" планировалось провести еще в 2016 г., однако это стало возможным только сейчас. В серийное производство комплексы собираются запустить только через два года.

Впоследствии на базе "саудовских" "Громов" Украина собирается сделать ракетные комплексы и для себя, к тому же с увеличенной дальностью стрельбы - не 280, а 500 километров. Но на реализацию этого плана Киеву может не хватить ни средств, ни производственных мощностей.

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов полагает, что украинцы взяли за основу своей разработки советский комплекс "Точка-У". Его попросту скопировали, но так как оборонная промышленность у Незалежной развалена, едва ли из этого проекта вышло что-то путное.

"Чтобы обеспечивать боевую задачу и точность поражения, эта техника должна иметь очень хорошую электронику, взаимодействующую либо с GPS, либо с ГЛОНАСС. Украинцам это сделать практически невозможно. Все, что они могут, это закупить подобного типа блоки и системы во Франции или США. Но комплекс, таким образом, получится очень дорогим, и просто не по карману украинской армии", - сообщил эксперт.

Кнутов предположил, что Саудовская Аравия будет использовать "Громы-2" для обстрела позиций хуситов на территории Йемена. Там высокая точность не нужна, а то, что при таком разбросе ракета может попасть не в военный объект, а в жилой дом, саудитов не особо тревожит.

Украинскую "оборонку" преследует один провал за другим. Киев не смог сделать ни танки "Оплот" для Таиланда, ни отремонтировать самолеты МиГ-29 для Хорватии. Поэтому велика вероятность, что контракт с Саудовской Аравией также не будет выполнен: деньги просто разворуют, а оружие будет непригодно к употреблению.

"На сегодняшний день военно-промышленный комплекс Украины не способен решать серьезные задачи. Все, что они могут, это показывать по телевидению фейковые репортажи и сюжеты о том, как они создали очередное "супероружие". Ничего особо сложного: взяли БТР советского времени, обшили дополнительной броней, установили гранатомет - суперразработка, которая разобьет российскую армию в первом же бою, готова", - отметил Кнутов.

По его словам, "если бы украинский ВПК смог сделать эти ракеты, то они уже давно находились бы у них в так называемой зоне АТО". Однако до сих пор Киев применяет там лишь комплексы "Точка-У" советского производства.