Украина показала испытания нового ракетного комплекса
Первые фотографии и видео нового украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2" появились сегодня в интернете. Испытания ракетного двигателя уже проведены, комплекс готов к полевым испытаниям, сообщил телеканал "112 Украина".
По данным украинских СМИ, "Гром-2" создан для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 километров.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал опубликованное на YouTube-канале украинского Национального промышленного портала видео "запугиванием мирного населения" полуострова. По его словам, таким образом Киев дает понять об угрозе Крымскому мосту, ведь заявленная дальность полета ракет теоретически позволяет произвести пуск с украинской территории до Керченского пролива.
"Официальный Киев обнародовал испытания новой ракеты в надежде испортить крымчанам новогодние каникулы. И хотя, возможно, эта ракета и десяти километров не пролетит, а попадет только в небо, цель этой информационной кампании – лишь запугивание мирного населения, потому что группировку российских войск в Крыму своей экспериментальной ракетой они не напугают", - заявил Бальбек в беседе с RT.Он добавил, что на сегодняшний день нет ни одной убедительного фото- или видеозаписи, на которых было бы видно попадание ракеты в цель. "Где она приземляется и куда летит - эту тайну в Киеве держат за семью печатями как неудобную правду", - заключил российский парламентарий.
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