Украинский генерал рассказал об уязвимости Крымского моста

Грандиозное сооружение, соединяющее Крым с материковой частью России, достаточно уязвимо для ударов авиации и ракет

К такому выводу пришел бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, сообщает издание "Главред".

Он назвал Крымский мост "стратегической артерией, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма". При этом, по словам генерала, мост "с военной точки зрения является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования".

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о планах создать совместную следственную группу стран черноморского региона - Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины - для расследования возможных экологических нарушений при возведении моста через Керченский пролив. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал данное заявление "космической глупостью".

Мост, который соединит Крым и Краснодарский край, является самым протяженным в России - его длина составит 19 километров. По нему можно будет попасть на полуостров на автомобиле или на поезде.