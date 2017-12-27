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Россия увела военную базу из-под носа у США

Фото: Александр Карпушкин/ТАСС
На Майдане обнаружен севастопольский след

Президент Владимир Путин забрал у США военную базу в Севастополе буквально из-под носа. Как рассказал "Федеральному агентству новостей" бывший начальник израильского подразделения "Натив" Яков Кедми, Вашингтон проводил государственный переворот на Украине с единственной целью - завладеть Севастополем. А когда этот план провалился, Соединенные Штаты перестали понимать, какие действия предпринимать на Украине далее - страна увязла во внутрненнем конфликте. А в Крыму Москва развернула самодостаточную группировку войск, способную отразить любую атаку - с моря, земли и воздуха.

Слова Кедми подтвердил политолог Сергей Михеев. По его словам, существуют документы, которые доказывают: Вашингтон действительно вел переговоры о Севастополе с украинскими властями. Российский флот просто хотели вытурить из Севастополя, так как Украина четко обозначала свой путь в НАТО. Но этим планам не суждено было сбыться.

Сейчас в Крыму, кроме военно-морской базы РФ, дислоцируется армейский корпус и дивизия ПВО с С-400. Берега защищают комплексы "Бал" и "Бастион", а в состав Черноморского флота добавлены модернизированные подлодки "Варшавянка" и новые боевые корабли, включая фрегат "Адмирал Макаров". Украинские СМИ пишут, что Россия привезла в Крым и ОТРК "Искандер". Однако в Минобороны РФ эту информацию не подтверждают.


Александр ИЛЬИН
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