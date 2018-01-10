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Cобственные "Мистрали" показали России нос

Фото: wikipedia.org
Сроки появления отечественных вертолетоносцев отодвинуты

Строительство российских вертолетоносцев начнется в 2020 году. Об этом договорились Министерство обороны России и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Исполнителем госзаказа выбран завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

"Планируется, что сначала завод построит два вертолетоносца, а затем приступит к постройке эсминцев", - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, решено, что опытно-конструкторские работы по вертолетоносцам стартуют уже в 2018 году. По сведениям агентства, вертолетоносцы будут оснащены дизель-газотурбинной установкой, при этом дизель станет главным двигателем, а турбина потребуется для усиления мощности.

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"Производство первого и единственного серийного вертолетоносца намечено начать в 2022 г. с поставкой в 2026 г.", - указал источник. Чтобы уложиться в срок, на "Северной верфи" уже приступили к модернизации производственных мощностей. Кроме того, завод должен построить новый цех, в котором и будут создаваться отечественные вертолетоносцы и эсминцы "Лидер".

Отмечается, что постройкой эсминцев завод займется после того, как будут готовы два вертолетоносца. "Техническое проектирование эсминца "Лидер" с атомной энергетической установкой начнется после 2020 г., ориентировочный срок начала постройки головного корабля - 2025 год", - сообщил источник.

Однако прежде замминистра обороны РФ Юрий Борисов называл более ранние сроки появления в России собственных вертолетоносцев, напоминает FlashNord. Ожидалось, что флот получит первый корабль такого класса к 2022 году.

По некоторым данным, отечественные вертолетоносцы будут рассчитаны под винтокрылые машины Ка-27, Ка-29, Ка-31, но основу авиагруппы кораблей будут составлять вертолеты Ка-52К. Предполагается, что их производство по срокам будет ориентироваться на готовность кораблей. 

Соглашение о поставке России двух вертолетоносцев типа "Мистраль" было заключено с Францией в 2011 г., но из-за событий на Украине Париж сначала приостановил, а в 2015 г. расторг контракт стоимостью €1,2 миллиарда. Париж вернул Москве все поставленное ранее российское оборудование и выплатил неустойку в размере €949,7 миллиона. Позже готовые вертолетоносцы были куплены Египтом.

Николай ВИКТОРОВ
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