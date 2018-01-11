России придется закупать вертолетоносцы у Китая

Собственные вертолетоносцы могут стать неподъемными

Военные эксперты сомневаются, что в ближайшие годы ВМФ РФ получит новые вертолетоносцы, так как это станет настоящим вызовом для ОПК страны.

Ранее ТАСС сообщил, что строительство отечественных кораблей начнется лишь в 2020 г. на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге. Об этом договорились Минобороны и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

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В этом году стартуют опытно-конструкторские работы, в 2022-м начнут строить, а в 2026-м российские моряки уже должны получить первый вертолетоносец. Судя по всему, это универсальный десантный корабль "Прибой", макет которого представили еще на выставке "Армия-2015". Это огромный 200-метровый корабль водоизмещением 24 тыс. т с экипажем 320 человек. Без преувеличения это крупнейший российский военно-морской проект после развала Советского Союза.





Но, по мнению сотрудника Центра анализа и технологий, капитана второго ранга Максима Шеповаленко, вопрос постройки для ВМФ РФ именно кораблей "Прибой" пока остается открытым. Вертолетоносцы, как и "Мистрали", должны стать кораблями управления десантным подразделением. Они намного технологичнее обычного большого десантного корабля. И построить его - настоящий вызов для нашей страны.

"Очевидно, что десантные корабли на флоте нужно менять, они устарели. Но во-первых, они сами по себе очень дорого стоят, а во-вторых, мы имеем дело с расширенным проектом, который на практике обойдется в гораздо большую сумму", - подчеркнул эксперт.

Учитывая то, что Россия из-за сокращения доходов бюджета вынуждена урезать военные расходы, в Минобороны, скорее всего, предпочтут закончить уже начатые проекты. Например, постройку простаивающих без турбин фрегатов проекта 22350 или модернизацию авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". А сколько денег уйдет на новые подлодки, без которых России уж точно не обойтись. Речь идет не только о существующих "Ясенях", но и совершенно новой "Хаски", которая пока существует только в виде макета.

Десантный корабль типа "Циньчэньшань". Фото: wikipedia.org

Газета "Известия" вообще высказала смелое предположение, что, возможно, Россия будет покупать военные корабли у Китая. Действительно, за последние годы Пекин совершил настоящий рывок в судостроении, успешно заимствуя американские технологии. С 2007 г. Китай ввел в состав флота четыре вертолетоносца типа "Циньчэньшань". А сейчас строит гигантский Type 075 водоизмещением в 40 тыс. тонн. На его палубе будут размещаться до 30 вертолетов. Для сравнения, "Прибои" смогут принять только по 16 "Катранов" Ка-52К. Конечно, у России большой опыт кораблестроения, но не окажется ли закупка кораблей дешевле, чем их постройка? На этот вопрос ответить пока невозможно, так как точно неизвестно, каким будет российский вертолетоносец. Проект "Прибой" не показатель: построенные корабли обычно сильно отличаются от макетов.

Есть и вопрос имиджа. На флоте идею закупки кораблей у Китая могут принять в штыки. Как это так - раньше мы им продавали, а теперь они нам? Захотят ли русские моряки ходить на китайских кораблях? Скорее всего, нет.