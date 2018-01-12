Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российские корабли избавились от украинских турбин

Фото: wikipedia.org
Флот получит морские двигатели отечественного производства

Специалисты предприятия "ОДК-Сатурн", расположенного в Рыбинске Ярославской области, наладили производство новейших газотурбинных морских двигателей. Эти агрегаты будут использоваться на российских кораблях.  

Работы по созданию собственных установок в рамках программы импортозамещения стартовали еще в 2014 году. К настоящему моменту этапы разработки и испытаний успешно завершены. В результате рыбинские умельцы создали силовые установки трех типов, сообщает New Inform. Речь идет о двигателях "Агрегат-ДКВП" (мощностью 10 тыс. лошадиных сил), М90ФР (мощностью 27,5 тыс. лошадиных сил) и М70ФРУ-Р.

По теме

Двигатели можно будет использовать как на гражданских, так и на военных судах. Они предназначаются для широкого спектра кораблей, начиная с судов на воздушной подушке типа "Зубр" и катеров "Мурена" и заканчивая кораблями ближней и дальней морских зон.

К старту серийного производства газотурбинных установок все готово. Первые образцы, предназначенные для нужд Военно-морского флота РФ, уже внедрены в производство. Параллельно с этим активно ведется конструкторская работа. Теперь в России производятся машины, которые ранее закупались на Украине.

"Мы пристально следим за освоением производства газотурбинных двигателей, в том числе для кораблей типа фрегат. А сегодня мероприятия, начатые еще в 2014 году, завершены проведением госиспытаний и присвоением литеры газотурбинным силовым установкам. Мы ушли от зависимости от Украины по этим критически важным позициям", - заявил в ходе прошедшего на заводе совещания заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. По его словам, "вопрос газотурбинных установок для флота окончательно закрыт".

Еще одним успехом двигателестроителей в сфере импортозамещения стало производство ремонтных комплектов для используемых в России украинских авиадвигателей. Раньше их приходилось ремонтировать лишь с участием специалистов с Украины. Теперь же все необходимые работы можно будет проводить в нашей стране.

"Нас очень интересует изготовление групповых ремонтных комплектов для авиадвигателей украинского производства, которое также осваивается, в частности, здесь на рыбинском заводе", - отметил Борисов. В ближайшей перспективе необходимо спланировать объем работы завода в Рыбинске, чтобы "избежать простоя и обеспечить ему гарантированную загрузку", добавил чиновник.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Биткоин сдал позиции

Самую популярную криптовалюту вытесняют новые виртуальные монеты

Распад СССР лишил стариков пенсии

Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей