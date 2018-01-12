Российские корабли избавились от украинских турбин

Флот получит морские двигатели отечественного производства

Специалисты предприятия "ОДК-Сатурн", расположенного в Рыбинске Ярославской области, наладили производство новейших газотурбинных морских двигателей. Эти агрегаты будут использоваться на российских кораблях.



Работы по созданию собственных установок в рамках программы импортозамещения стартовали еще в 2014 году. К настоящему моменту этапы разработки и испытаний успешно завершены. В результате рыбинские умельцы создали силовые установки трех типов, сообщает New Inform. Речь идет о двигателях "Агрегат-ДКВП" (мощностью 10 тыс. лошадиных сил), М90ФР (мощностью 27,5 тыс. лошадиных сил) и М70ФРУ-Р.

Двигатели можно будет использовать как на гражданских, так и на военных судах. Они предназначаются для широкого спектра кораблей, начиная с судов на воздушной подушке типа "Зубр" и катеров "Мурена" и заканчивая кораблями ближней и дальней морских зон.

К старту серийного производства газотурбинных установок все готово. Первые образцы, предназначенные для нужд Военно-морского флота РФ, уже внедрены в производство. Параллельно с этим активно ведется конструкторская работа. Теперь в России производятся машины, которые ранее закупались на Украине.

"Мы пристально следим за освоением производства газотурбинных двигателей, в том числе для кораблей типа фрегат. А сегодня мероприятия, начатые еще в 2014 году, завершены проведением госиспытаний и присвоением литеры газотурбинным силовым установкам. Мы ушли от зависимости от Украины по этим критически важным позициям", - заявил в ходе прошедшего на заводе совещания заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. По его словам, "вопрос газотурбинных установок для флота окончательно закрыт".

Еще одним успехом двигателестроителей в сфере импортозамещения стало производство ремонтных комплектов для используемых в России украинских авиадвигателей. Раньше их приходилось ремонтировать лишь с участием специалистов с Украины. Теперь же все необходимые работы можно будет проводить в нашей стране.

"Нас очень интересует изготовление групповых ремонтных комплектов для авиадвигателей украинского производства, которое также осваивается, в частности, здесь на рыбинском заводе", - отметил Борисов. В ближайшей перспективе необходимо спланировать объем работы завода в Рыбинске, чтобы "избежать простоя и обеспечить ему гарантированную загрузку", добавил чиновник.