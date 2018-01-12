США примут на вооружение "Летучего голландца"

Необитаемый вертолетоносец оставит моряков без работы

Казалось бы, беспилотниками давно никого не удивишь, в том числе морскими. Производством плавающих роботов давно успешно занимаются американцы. А осенью прошлого года российские СМИ сообщили об испытаниях вблизи Тартуса отечественной беспилотной подлодки "Галтель", которая уже защищает корабли от возможных диверсий.

Но англичане из компании Rolls-Royce, известной своими баснословно дорогими автомобилями, решили переплюнуть всех. Осенью прошлого года они объявили о планах строительства беспилотного военного корабля в 60 м длиной. А теперь руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон официально подтвердил, что закупка дорогостоящей новинки на полном серьезе рассматривается Пентагоном.

На ежегодном симпозиуме Ассоциации военно-морского флота в Вашингтоне он заявил, что цель ВМС США по увеличению количества боевых кораблей до 355 единиц может быть реализована на счет закупки беспилотных аппаратов. И в том числе производства Rolls-Royce. В Штатах рассчитывают сделать из них настоящие вертолетоносцы. На палубах предполагается разместить беспилотные вертолеты MQ-8 Fire Scout, вооруженные высокоточными ракетами Hellfire. К слову, эти машины уже активно используются в ВМС США.

Но британца уже называют разведчиком и противолодочным кораблем будущего. Гигантский беспилотник сможет проходить за один раз 3 тыс. 500 морских миль, находясь в автономном плавании до 100 суток. То есть в три раза дольше, чем новый российский фрегат проекта 22350, и в два раза, чем тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Это легко объяснить - пополнять запасы воды и пищи не нужно, потому что на корабле ни единой живой души. "Летучий голландец", да и только.

Двигательная установка тоже впечатляет: два генератора Rolls-Royce MTU 4000 обеспечивают корабль четырьмя мегаваттами электроэнергии. А солнечные батареи будут подпитывать аккумуляторы на протяжении всего плавания.

"Корабль-призрак" может сам обнаруживать встречные суда и, если нужно, избегать их. Специальное гидроакустическое оборудование позволяет находить даже подводные лодки противника на большой глубине, а затем передавать их координаты в командный центр.

Но есть у проекта и существенные минусы. В компании Rolls-Royce до сих пор думают, как защитить корабль от пиратов, грабителей или обыкновенных морских туристов, которым захочется залезть на борт корабля, чтобы посмотреть, как он работает. Конечно, можно поставить на палубе пулеметы и датчики движения. Но под огонь могут попасть гражданские лица, что, несомненно, повредит репутации военно-морского флота.

Другая серьезная проблема - штормы, с которыми порой не могут справиться и "морские волки". В экстремальных ситуациях иногда нужны нестандартные решения, а их сложно ожидать от искусственного интеллекта.

Вот и глава морской разведки Джеймс Гертс сказал, что пока закупка большого беспилотного корабля обсуждается. И говорить с гарантией на 100% , что контракт будет заключен, пока нельзя.

Тральщик проекта 12700 "Александр Обухов". Фото: wikipedia.org



По мнению экспертов, в первую очередь военные моряки продолжат закупать небольшие беспилотники-разведчики. А также роботов-саперов, чтобы избежать возможных жертв среди личного состава.

ВМФ РФ не исключение. Например, в Санкт-Петербурге для Черноморского флота строят тральщики проекта 12700 - "Георгий Курбатов" и "Владимир Емельянов". И вместо традиционных тралов они будут оборудованы беспилотными катерами.

Активно разрабатываются в России и беспилотные вертолеты, в том числе для использования в условиях Арктики на ледоколах. Часть из них была представлена на международных форумах "МАКС-2017" и "Армия-2017".

Вместе с тем американцы продолжают эксперименты с большими беспилотными кораблями, такими как патрульный Sea Hunter длиной 42 метра. Осенью прошлого года стало известно, что Пентагон намерен закупить уже второй корабль стоимостью более $20 миллионов. Первый - "Морской охотник" (так переводится с английского Sea Hunter) - вовсю проходит испытания. В частности, в его задачу входит обнаружение дизель-электрических подлодок в прибрежных водах. Поэтому закупка большого британского корабля без команды кажется делом не такого далекого будущего. Представители Rolls-Royce обещают представить новинку уже в 2025 году.