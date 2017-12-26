Украина оставила Россию без адмиральских фрегатов

Будущее трех фрегатов остается туманным

Глава Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Эдуард Ефимов рассказал "Интерфаксу", что судьба трех "адмиральских" кораблей проекта 11356 зависит от решения их заказчика, Министерства обороны РФ.

По его словам, строительство серии приостановлено в ожидании двигателей российского производства.

Из-за проблем с двигательными установками, которые ранее производились на Украине, строительство второй "тройки" фрегатов затянулось, и пока неясно, будет ли она построена вообще. Возможно, корабли приобретет Индия, которая решит проблемы с двигателями.

На ПСЗ "Янтарь", входящем в Объединенную судостроительную корпорацию, уже были созданы 3 фрегата проекта 11356. "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" несут службу в боевом составе Черноморского флота, с них производились запуски крылатых ракет по объектам "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии. Подписан акт о передаче ВМФ третьего фрегата, "Адмирал Макаров".

Как сообщает "Лента.ру", планировалось, что на кораблях будут стоять газотурбинные силовые установки производства украинского предприятия "Зоря-Машпроект". Однако, хотя двигатели для второй тройки судов были изготовлены, Украина отказалась передавать их России.

