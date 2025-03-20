Мерц в своей речи объявил войну РФ - Филиппо

"Объявил войну": во Франции пришли в бешенство из-за слов Мерца о России
Картинка: сгенерировано ИИ
Немецкий политик позволил себе лишнее

Известный во Франции политический деятель и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко отреагировал на слова возможного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца. В своей речи в бундестаге немецкий политик сделал громкие заявления о России, которые вызвали негодование во Франции.

"Мерц в истерике только что произнес беспрецедентную по безответственности и жестокости речь, объявив войну с Россией!" – подчеркнул француз.

Он обратил особое внимание на то, что немецкий политик представил конфликт на Украине не только как противостояние Киева и Москвы, но и как войну против всей Европы. Очевидно, что такие формулировки подогревают напряженность и могут втянуть страны еврообъединения в более серьезную конфронтацию.

Политик обвинил немца в безответственности, назвав его слова фактическим объявлением войны. Он подчеркнул, что подобные высказывания опасны и только усугубляют ситуацию. По мнению французского государственного деятеля, Германия ведет слишком агрессивную риторику, которая может привести к серьезным последствиям.

В условиях нестабильности многие в Европе начали выступать за дипломатические пути решения конфликта, а не за новые угрозы в адрес России.

К слову, ранее было названо одно переломившее ход спецоперации на Украине событие.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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