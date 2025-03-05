Меликов: боевики готовили теракт на объекте МВД в Каспийске

Появились подробности нападения боевиков в Дагестане
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НАК провел операцию по ликвидации террористов

Минувшей ночью в поселке Семендер произошло нападение на четырех бандитов на сотрудников ДПС – они открыли огонь из автоматического оружия при попытке задержания. К месту перестрелки отправили силовиков, а в Дагестане объявили режим КТО. Подробности случившегося рассказал глава республики Сергей Меликов.

После перестрелки нападавшие скрылись в одном из домов населенного пункта, правоохранителям пришлось брать его штурмом, в результате которого всех ликвидировали. 

Меликов рассказал, что, по предварительным данным, преступники ранее были завербованы запрещенной в России террористической организацией ИГ* и планировали нападение на объект регионального управления МВД России в Каспийске. У них нашли гранатометы, СВУ, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы.

"Операция была проведена точно и профессионально: пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет", – написал он в своем канале в Telegram.

После ликвидации режим КТО был снят, правоохранители ведут следственные мероприятия.

Ранее, в июне прошлого года, боевики совершили нападение на полицейских в Дагестане. Теракт стал одним из самых крупных за последнее время. В результате погибло 22 человека, а около 50 получили ранения разной степени тяжести.

* Организация запрещена на территории РФ

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