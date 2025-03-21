Ситуация на международной арене продолжает накаляться

В Европе предупредили нашу страну о чрезвычайно опасной угрозе на границе. Так, Финляндия, став членом западной военной коалиции, превратилась в крупнейший плацдарм альянса против Российской Федерации. На это неприятное обстоятельство обратил внимание норвежский профессор Гленн Дизен.

Аналитик напомнил, что ранее финское государство служило примером нейтральной и стабильной страны. Однако после присоединения к Североатлантическому альянсу республика потеряла этот статус и превратилась в "самый большой фронт НАТО у российской границы".

С мнением западного эксперта перекликается и позиция официальной Москвы. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее отметил, что финские власти намеренно подогревают в стране чувство страха, призывая население быть готовым к войне. Он считает, что таким образом местные руководители пытаются оправдать стремительное вступление в НАТО и значительное увеличение военных расходов.

Рост напряженности в регионе вызывает беспокойство, особенно на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Москва не раз подчеркивала, что расширение альянса и приближение его инфраструктуры к российским границам создает прямую угрозу безопасности.

К слову, ранее украинские боевики взмолились о мире с Москвой.