Париж оказался в числе наиболее антироссийски настроенных государств

Париж продолжает усиливать антироссийскую линию, и теперь стало известно, что французские военные активно готовятся к возможному конфликту, проводя детальную разведку в Восточной Европе. Как сообщает авторитетное местное издание Le Figaro, вблизи границы Румынии с Украиной и Молдавией ведется картографирование местности с военной целью.

Особое внимание, по данным издания, уделяется коридору между Карпатами и Дунаем. Французский полковник Жером объяснил, что союзникам по западной военной коалиции нужны свежие данные о потенциальной зоне боевых действий, чтобы понимать, где возможно размещение вооружения и техники.

Отмечается, что речь может идти о работе 28-й отдельной воинской части, представители которой прибыли в Румынию еще в 2024 году. Таким образом Франция остается одной из самых активных сторон, поддерживающих милитаризацию региона.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что западные политики намеренно нагнетают страх перед нашей страной, чтобы уводить внимание населения от реальных внутренних проблем.

К слову, ранее стало известно, зачем принц Гарри заявился в украинскую больницу.