Западные аналитики указали на резкое увеличение мощности российской военной отрасли

Россия приступила к расширению военных баз в Петрозаводске, планируя создать новый военных штаб, под контролем которого будет около 10 тысяч солдат. Они будут костяком российской армии при подготовке к прямой войне с НАТО, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные западной разведки.

Журналисты утверждают, что Россия занимается усилением производства оружия, расширяет набор в армию, а также модернизирует железнодорожные линии в приграничных районах, чтобы быть готовой к потенциальному военному столкновению.

Эксперты обратили внимание, что за последние три года численность российской армии увеличилась на треть, военные расходы выросли до более чем 6% ВВП в текущем году с 3,6% до украинского конфликта. Согласно оценкам западной разведки, раньше в год на российских предприятиях собирали около 40 боевых танков Т-90М – сейчас выпускается порядка 300. Финны утверждают, что большинство из них не отправляют в зону СВО.

"Новая железная дорога прокладывается вдоль границ с Финляндией и Норвегией, а также к югу от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией. Существующие линии, пересекающие регион, расширяются", – указывают аналитики.

По их мнению, российские войска могут начать боевые действия, вторгнувшись в Эстонию, если посчитают НАТО достаточно слабым противником.

Ранее стало известно, что четыре европейские страны начали подготовку к войне с Россией в обход Североатлантического альянса.