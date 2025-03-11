В Венгрии заявили о нападении Украины на свой суверенитет

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Минувшей ночью украинский беспилотник атаковал измерительную станцию нефтепровода "Дружба", из-за чего поставки топлива в Венгрию пришлось остановить. По словам главы венгерского МИД Петра Сийярто, Будапешт рассматривает это как нападение на собственный суверенитет со стороны Украины.
В своих соцсетях он написал, что любые атаки на российский нефтепровод неприемлемы, поскольку он имеет важное значение для снабжения Венгрии нефтью. Также это способно полностью лишить поставок Словакию в случае, если работа инфраструктурного объекта нарушится.
"Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать", – указал дипломат.
Отношения между Будапештом и Киевом давно являются крайне сложными. Ожидается, что на предстоящем европейском саммите венгерская сторона может заблокировать продление санкций против России. В последнее время власти страны заявляли о намерении добиться дополнительных уступок в переговорах с Украиной о продлении транзита газа и исключить восемь человек из санкционного списка. Также премьер Венгрии Орбан выступает против продления финансовой помощи украинцам, поскольку у ЕС нет на это денег.
Ранее сообщалось, что ВСУ направили на Россию рекордное с начала года число беспилотников для нанесения ударов.
Украинцы больше не могут эффективно противостоять противнику