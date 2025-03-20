Крах контрнаступления ВСУ в 2023 году был переломным моментом в конфликте - NI

В 2023: названо одно переломившее ход СВО событие
Фото: www.unsplash.com
После этого все изменилось

Авторитетная западная газета National Interest назвала главную точку, после которой ход боевых действий на украинских землях начал меняться. По мнению американских аналитиков, именно провал контрнаступления всушников летом 2023 года стал моментом, после которого киевский режим потерял последний шанс на успех.

В материале говорится, что ситуация на поле боя могла бы сложиться иначе, если бы украинская армия смогла достичь хоть каких-то значительных успехов. Однако наступление на запорожском направлении не принесло ожидаемых результатов, а только привело к огромным потерям со стороны противника.

Напомним, российский лидер Владимир Путин в октябре 2023 года заявлял, что с начала украинского наступления 4 июня боевики потеряли более 90 тысяч вояк, а также лишились 557 танков и почти 1900 бронемашин. Эти цифры красочно иллюстрируют очевидный вывод о том, что операция завершилась полным провалом.

Авторы статьи также отмечают, что после неудачи украинского наступления военная обстановка изменилась. Киев оказался в сложном положении, а огромные ресурсы, потраченные на эту операцию, пропали зря.

К слову, ранее стало известно об очередном нападении боевиков на российские регионы. Киевский режим наращивает агрессию.

Источник: National Interest ✓ Надежный источник
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