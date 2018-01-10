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На помощь Саакашвили придут спартанцы

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
продолжениеУкраинцев возмутил рождественский вояж Порошенко
Политик продолжает грезить о том, чтобы прибрать к своим рукам власть в Незалежной

"Как новый год встретишь, так его и проведешь", - под таким девизом экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили возобновил свою политическую деятельность на Украине в 2018 году. Он начал активно искать людей для "быстрой мирной смены власти" в стране.

Несмотря на преследование со стороны Порошенко, бывший президент Грузии продолжит демонстрации и намерен привлечь еще больше сторонников. Власти запугивают его уголовными делами и тем самым отвлекают от политики, но Саакашвили заявил, что не свернет с намеченного курса, передает РИА "Новости".

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"Мы отвлекаться от политических акций не будем", - с уверенностью сказал он.

Саакашвили раскрыл свои планы на ближайшее время. Политик исколесит страну в поисках новых лиц, способных управлять Незалежной.

"Я собираюсь начинать с завтрашнего дня ездить по стране, начинать набор людей для новой власти. Я собираюсь найти этих 300 спартанцев, которые будут управлять страной другими методами", - добавил он.

Экс-президент Грузии также не намерен игнорировать нападки со стороны правоохранительных органов. В четверг, 11 января, он придет в Апелляционный суд Киева, где будет рассматриваться жалоба прокуратуры на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест.

В своем общении с журналистами экс-губернатор Одесской области не упустил возможности проехаться катком по Порошенко и его окружению.

"Государство, которое не может защитить граждан, которое разрешает олигархам грабить граждан через тарифы, где все монополизировано в руках семей олигархов, и где правоохранительные органы используют только для защиты барыжной власти и для дальнейшего ограбления граждан, не может являться состоявшимся", - заключил он.

Напомним, СБУ задержала Михаила Саакашвили 8 декабря, после чего его доставили в изолятор. Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте Саакашвили, и он остался на воле. Прокуратура обжаловала решение суда. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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